"Нажерлись і гранатометами в село всадили": розвідка перехопила розповідь окупанта про "пригоди" колег по службі

Деталі

Рашист розповідає мамі, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові. Також розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства.

Розповідає про «надійних» колег по службі: «Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові.

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