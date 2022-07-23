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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Нажерлись і гранатометами в село всадили": розвідка перехопила розповідь окупанта про "пригоди" колег по службі

"Нажерлись і гранатометами в село всадили": розвідка перехопила розповідь окупанта про "пригоди" колег по службі

Київ • УНН

 • 301508 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Головне управління розвідки оприлюднило розмову окупанта з мамою, в якій загарбник розповів про "пригоди" колег по службі, а також пожалівся, що його підрозділ не відпускають на ротацію, передає УНН.

Деталі

Рашист розповідає мамі, що його підрозділ не відпускають на ротацію, попри те, що всі документи для цього давно готові. Також розказує, що більшість речей здобуто шляхом мародерства.

Розповідає про «надійних» колег по службі: «Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові.

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