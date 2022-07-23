"Нажрались и гранатометами в деревню ударили": разведка перехватила рассказ оккупанта о "приключениях" коллег по службе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Главное управление разведки обнародовало разговор оккупанта с мамой, в котором захватчик рассказал о "приключениях" сослуживцев, а также пожаловался, что его подразделение не отпускают на ротацию, передает УНН.
Детали
Рашист рассказывает маме, что его подразделение не отпускают на ротацию, несмотря на то, что все документы для этого давно готовы. Также рассказывает, что большинство вещей получено путем мародерства.
Рассказывает о «надежных» сослуживцах: «Нажрались и гранатометами в деревню ударили. Он над людьми здесь издевался. У него пуля свистит в голове».
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