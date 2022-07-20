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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 10737 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 58344 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 105531 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 156528 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 162292 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 142520 перегляди

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"Прийшли дві баби бухі. Все, їх записали": окупант розповів про нове "поповнення" у військах рф

"Прийшли дві баби бухі. Все, їх записали": окупант розповів про нове "поповнення" у військах рф

Київ • УНН

 • 233512 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Головне управління розвідки оприлюднило перехоплену розмову двох рашистів про нове "поповнення" у військах рф, передає УНН

Деталі

За даними розвідки, двоє рашистів обговорювали ситуацію в підрозділі.

"Один скаржиться, що замість обіцяних трьохсот тисяч рублів, реально платять сто п’ятдесят. Також розповідає про нове "поповнення": "Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147", - йдеться у повідомленні ГУР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф військові вистрибували з КАМАЗів, коли їх везли в Україну: розвідка перехопила ще одну розмову окупанта

Раніше

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій бабуся російського окупанта повідомила, що йому підсунули фіктивний контракт 2007 року.

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