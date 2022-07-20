"Прийшли дві баби бухі. Все, їх записали": окупант розповів про нове "поповнення" у військах рф

Деталі

За даними розвідки, двоє рашистів обговорювали ситуацію в підрозділі.

"Один скаржиться, що замість обіцяних трьохсот тисяч рублів, реально платять сто п’ятдесят. Також розповідає про нове "поповнення": "Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147", - йдеться у повідомленні ГУР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У рф військові вистрибували з КАМАЗів, коли їх везли в Україну: розвідка перехопила ще одну розмову окупанта

Раніше

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій бабуся російського окупанта повідомила, що йому підсунули фіктивний контракт 2007 року.