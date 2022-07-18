Російським окупантам оформлюють фіктивні контракти 2007 року – перехоплення ГУР

Деталі

Окупант у розмові наголосив, що наразі він перебуває десь за Ізюмом (Харківська область) і разом зі своїми "побратимами" "бере ліс". Однак з їхньої роти залишилось лише 26 людей (було 90). За його словами, він більше не збирається підписувати контракт з армією рф, бо війна виявилась геть не такою, як він очікував.

Цитата

"Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава…", - розповів рашист.

У свою чергу, бабуся каже, що показувала його контракт юридичній особі: "Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а ла*но".

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповідає сестрі, як він вбивав в Україні. Зокрема, рашист зізнався, що вбив жінку та чоловіка.