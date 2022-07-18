Российским оккупантам оформляют фиктивные контракты 2007 года – перехват ГУР

Детали

Оккупант в разговоре подчеркнул, что сейчас он находится где-то за Изюмом (Харьковская область) и вместе со своими "побратимами" "берет лес". Однако с их роты осталось только 26 человек (было 90). По его словам, он больше не собирается подписывать контракт с армией рф, потому что война оказалась совсем не такой, как он ожидал.

Цитата

"Спецназ зашел, пиз… (нагоняй) за час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. Нае… (обманули) нас с деньгами. Вот тебе и государство…", – рассказал рашист.

В свою очередь бабушка говорит, что показывала его контракт юридическому лицу: "Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п… (фиктивная) бумажка. Говорит, что за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дер*мо".

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказывает сестре, как он убивал в Украине. В частности, рашист признался, что убил женщину и мужчину.