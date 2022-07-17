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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Я женщину убил": рашист розповів сестрі про свої звірства в Україні – перехоплення ГУР

"Я женщину убил": рашист розповів сестрі про свої звірства в Україні – перехоплення ГУР

Київ • УНН

 • 275761 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповідає сестрі, як він вбивав в Україні. Зокрема, рашист зізнався, що вбив жінку та чоловіка, передає УНН.

Цитата

"Розповідає про жінку, яку він особисто вбив, бо та була навідницею в селі. Про чоловіка, який просив навколішки не вбивати, а він його вбив", - повідомило ГУР.

Деталі

Окрім того, окупант розповів своїй сестрі, що він зараз в артилерії через те, що його батальйон повністю знищили – із 300 осіб залишилося 15. Також рашист повідомив, що за ніч спалили 50 російських танків.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповідає дружині, що командири не дають відпочити під час війни. 

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