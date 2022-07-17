"Я женщину убил": рашист рассказал сестре о своих зверствах в Украине – перехват ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказывает сестре, как он убивал в Украине. В частности, рашист признался, что убил женщину и мужчину, передает УНН.
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"Рассказывает о женщине, которую он лично убил, потому что та была наводчицей в деревне. О мужчине, который просил на коленях не убивать, а он его убил", – сообщило ГУР.
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Кроме того, оккупант рассказал своей сестре, что он сейчас в артиллерии из-за того, что его батальон полностью уничтожили – из 300 человек осталось 15. Также рашист сообщил, что за ночь сожгли 50 российских танков.
Дополнение
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказывает жене, что командиры не дают отдохнуть во время войны.