"Ми просто бидло": окупант жаліється, що командири не дають відпустку під час війни – перехоплення ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповідає дружині, що командири не дають відпочити під час війни. Замість цього просто оформлюють для комісії фальшиві звіти про "відпустку", передає УНН.
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"Нас еще оказывается месяц назад выводили отсюда, мы отдыхали, кайфовали, судя по документам. Приехали из московской комиссии. Где-то отдыхали, спали, а теперь мы опять здесь. Отдохнувшие мы, а чего вы жалуетесь, чего вы сбегаете, если вы отдыхали", - розповів загарбник.
Деталі
Також російський військовий жаліється на своїх командирів в частині. За його словами, його комбриг (командир бригади) вирушив до москви ныбито з пораненням. Він провів деякий час в рф, а потім знову повернувся. Окупант зазначив, що командування відноситься до солдатів вкрай жахливо: "Мы просто бидло".
Доповнення
Головне управління розвідки Міноборони України виклало чергове перехоплення розмови рашиста з дружиною, де він розповідає, що не повернеться на фронт після того, як їх підрозділ виведуть із зони бойових дій.
Українська розвідка також оприлюднила розмову, у якій російський окупант обурюється, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення з війни в Україні.