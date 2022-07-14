"Мы просто быдло": оккупант жалуется, что командиры не дают отпуск во время войны – перехват ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказывает жене, что командиры не дают отдохнуть во время войны. Вместо этого просто оформляют для комиссии фальшивые отчеты об "отпуске", передает УНН.
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"Нас еще оказывается месяц назад выводили отсюда, мы отдыхали, кайфовали, судя по документам. Приехали из московской комиссии. Где-то отдыхали, спали, а теперь мы опять здесь. Отдохнувшие мы, а чего вы жалуетесь, чего вы сбегаете, если вы отдыхали", – рассказал захватчик.
Детали
Также российский военный жалуется на своих командиров в части. По его словам, его комбриг (командир бригады) отправился в москву якобы с ранением. Он провел некоторое время в россии, а затем снова вернулся. Оккупант отметил, что командование относится к солдатам крайне ужасно: "Мы просто быдло".
Дополнение
Главное управление разведки Минобороны Украины выложило очередной перехват разговора рашиста с женой, где он рассказывает, что не вернется на фронт после того, как их подразделение выведут из зоны боевых действий.
Украинская разведка также обнародовала разговор, в котором российский оккупант возмущается, что жены военных мало делают для их возвращения из войны в Украине.