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"Мы просто быдло": оккупант жалуется, что командиры не дают отпуск во время войны – перехват ГУР

"Мы просто быдло": оккупант жалуется, что командиры не дают отпуск во время войны – перехват ГУР

Киев • УНН

 • 235863 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказывает жене, что командиры не дают отдохнуть во время войны. Вместо этого просто оформляют для комиссии фальшивые отчеты об "отпуске", передает УНН.

Цитата

"Нас еще оказывается месяц назад выводили отсюда, мы отдыхали, кайфовали, судя по документам. Приехали из московской комиссии. Где-то отдыхали, спали, а теперь мы опять здесь. Отдохнувшие мы, а чего вы жалуетесь, чего вы сбегаете, если вы отдыхали", – рассказал захватчик.

Детали

Также российский военный жалуется на своих командиров в части. По его словам, его комбриг (командир бригады) отправился в москву якобы с ранением. Он провел некоторое время в россии, а затем снова вернулся. Оккупант отметил, что командование относится к солдатам крайне ужасно: "Мы просто быдло". 

Дополнение 

Главное управление разведки Минобороны Украины выложило очередной перехват разговора рашиста с женой, где он рассказывает, что не вернется на фронт после того, как их подразделение выведут из зоны боевых действий.

Украинская разведка также обнародовала разговор, в котором российский оккупант возмущается, что жены военных мало делают для их возвращения из войны в Украине.

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