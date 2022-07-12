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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Если сейчас в тыл доберусь, то не поеду обратно": ГУР виклало чергове перехоплення розмови рашиста

"Если сейчас в тыл доберусь, то не поеду обратно": ГУР виклало чергове перехоплення розмови рашиста

Київ • УНН

 • 187444 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони України виклало чергове перехоплення розмови рашиста з дружиною, де він розповідає, що не повернеться на фронт після того, як їх підрозділ виведуть із зони бойових дій, пише УНН.

Деталі

Дружина рашиста розповідає, як окупантів насильно везуть на фронт, а вони починають тікати, також говорить, що наче його підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок. Він відповідає, що в цьому випадку не повернеться. І у них таких дуже багато.

"Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно", - каже окупант.

Доповнення

Українська розвідка оприлюднила розмову, у якій російський окупант обурюється, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення з війни в Україні.

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