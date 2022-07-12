"Если сейчас в тыл доберусь, то не поеду обратно": ГУР виклало чергове перехоплення розмови рашиста

Деталі

Дружина рашиста розповідає, як окупантів насильно везуть на фронт, а вони починають тікати, також говорить, що наче його підрозділ можуть вивести із зони бойових дій на відпочинок. Він відповідає, що в цьому випадку не повернеться. І у них таких дуже багато.

"Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно", - каже окупант.

Доповнення

Українська розвідка оприлюднила розмову, у якій російський окупант обурюється, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення з війни в Україні.