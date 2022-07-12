"Если сейчас в тыл доберусь, то не поеду обратно": ГУР выложил очередной перехват разговора рашиста

Детали

Жена решительная рассказывает, как оккупантов насильно везут на фронт, а они начинают убегать, также говорит, что якобы его подразделение могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Он отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таких очень много.

"Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно", - говорит оккупант.

Дополнение

Украинская разведка обнародовала разговор, в котором российский оккупант возмущается, что жены военных мало делают для их возвращения с войны в Украине.