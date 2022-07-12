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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Если сейчас в тыл доберусь, то не поеду обратно": ГУР выложил очередной перехват разговора рашиста

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины выложило очередной перехват разговора рашиста с женой, где он рассказывает, что не вернется на фронт после того, как их подразделение будет выведено из зоны боевых действий, пишет УНН.

Детали

Жена решительная рассказывает, как оккупантов насильно везут на фронт, а они начинают убегать, также говорит, что якобы его подразделение могут вывести из зоны боевых действий на отдых. Он отвечает, что в этом случае не вернется. И у них таких очень много.

"Если сейчас в тыл доберусь, то никуда нах*й не поеду обратно", - говорит оккупант.

Дополнение

Украинская разведка обнародовала разговор, в котором российский оккупант возмущается, что жены военных мало делают для их возвращения с войны в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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