"Якщо нічого не зміниться, люди почнуть самі себе стріляти": окупант пояснює дружині, як повернути його додому – перехоплення ГУР

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"Будете ви там до кінця воєнних дій. Не раніше осені. Тобто, не раніше вересня. Заміни вам немає. Навіть тих, у кого контракти закінчуються – все одно будуть там, доки не закінчаться воєнні дії", - наголосила дружина окупанта.

Чоловік обурюється тим, що дружини військових замало роблять для їхнього повернення. Він зазначає, що потрібно звертатися в прокуратуру. Проте дружина заперечує: "А що в прокуратурі скажеш? Ти контракт підписав".

У свою чергу військовий пояснює, що ця ситуація примусить їх іти на крайні заходи: "Якщо нічого не зміниться, люди дізнаються цю інформацію і почнуть самі себе стріляти. Іншого виходу немає, як додому поїхати. Тут або тебе, або ти. Кожного дня сидиш і думаєш: пиз… (вдарить) поруч з тобою, залишаться від тебе одні кросівки".

Також на чергові заперечення дружини щодо відсутності заміни, каже: "Нехай повністю виводять. Яка заміна? Тут пацани 19 річні сидять…"

Нагадаємо

Родичі окупанта обурюються порядками в армії рф. Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Утім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.