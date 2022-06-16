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"Если ничего не изменится, люди начнут сами себя стрелять": оккупант объясняет жене, как вернуть его домой – перехват ГУР

Киев • УНН

 • 339874 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинская разведка обнародовала разговор, в котором российский оккупант возмущается, что жены военных мало делают для их возвращения с войны в Украине, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

"Будете вы там до конца военных действий. Не раньше осени. То есть, не раньше сентября. Замены вам нет. Даже тех, у кого контракты истекают – все равно будут там, пока не закончатся военные действия", - подчеркнула жена оккупанта.

Муж возмущается тем, что жены военных мало делают для их возвращения. Он отмечает, что следует обращаться в прокуратуру. Однако жена возражает: "А что в прокуратуре скажешь? Ты контракт подписал".

В свою очередь военный объясняет, что эта ситуация заставит их идти на крайние меры: "Если ничего не изменится, люди узнают эту информацию и начнут сами себя стрелять. Другого выхода нет, как домой уехать. Здесь или тебя, или ты. Каждый день сидишь и думаешь: пиз… (ударит) рядом с тобой, останутся от тебя одни кроссовки".

Также на очередные возражения жены об отсутствии замены, говорит: "Пусть полностью выводят. Какая замена? Здесь пацаны 19 летние сидят…"

Напомним

Родственники оккупанта возмущаются порядками в армии рф. Оккупант рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

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