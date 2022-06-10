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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Майор роту втратив. Тепер ходить, посміхається": ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупанта з батьком

"Майор роту втратив. Тепер ходить, посміхається": ГУР оприлюднило перехоплення розмови окупанта з батьком

Київ • УНН

 • 1377694 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Родичі окупанта обурюються порядками в армії рф. Перехоплення розмови оприлюднило ГУР Міноборони, пише УНН.

Деталі

Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові задачі. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Утім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Його батько радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: «Ні жрачки, ні пивши, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого».

Далі радить активніше скаржитись на здоров’я: «Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. З… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається».

Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя: «Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили».

Батько розповідає про спілкування родичів окупантів з представниками російського командування: «Питали про якісь гроші, чому урізали? Нічого не змогли вони відповісти. Для чого вони збирають там людей? Не можуть нічого сказати».

Доповнення

Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками, свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ.

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