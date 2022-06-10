"Мяса охота же": рашисти продовжують їсти собак, поки їх командири продають пайки "наліво"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські командири продають пайки своїх солдат, тому ті продовжують харчуватися собаками. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ, пише УНН.
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Як вказують у СБУ, на одному із записів окупант скаржиться дружині: «Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам».
Він додає, що їхні пайки йдуть «наліво», і винні в цьому командири, які їх перепродують.
На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.
«Собаку! Мяса охота же!» – відповідає російський окупант.
«Судячи з усього, поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників. «Друга армія світу» продовжує пробивати дно»… - зазначили у СБУ.
Доповнення
Наприкінці березня з перехопленої розмови вперше стало відомо про те, що рашисти їдять собак.
Через проблеми з логістикою та відсутність продуктів харчування російські окупанти знову почали їсти собак у травні.