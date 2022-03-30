Нові перехоплення телефонних розмов: окупанти ґвалтують неповнолітніх та їдять собак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак, про свідчать оприлюдненні Службою безпеки України нові перехоплення телефонних розмов рашистів, повідомляє УНН.
Оприлюднені розмови показують звірства окупантів та справжній моральний портрет.
Деталі
Один загарбник, що веселить свою дружину, розповідаючи, що "…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…". І, як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило.
А інший розповідає батькові: "…позавчера алабая захреначили". І на здивоване батькове: "Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?", спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а "….кур с гусями уже похреновили".
Навіть у батька це викликає огиду: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть…".
"Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт "денацифікація".
Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад…
Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі! Перемога за нами!" - резюмують в Службі безпеки.
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