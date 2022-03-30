Нові перехоплення телефонних розмов: окупанти ґвалтують неповнолітніх та їдять собак

Оприлюднені розмови показують звірства окупантів та справжній моральний портрет.

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Один загарбник, що веселить свою дружину, розповідаючи, що "…тут три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку…". І, як зрозуміло з розмови, його дружину це неабияк розвеселило.

А інший розповідає батькові: "…позавчера алабая захреначили". І на здивоване батькове: "Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?", спокійно відповідає, що сухпайки є, але ж їм м’яса хочеться, а "….кур с гусями уже похреновили".

Навіть у батька це викликає огиду: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть…".

"Так виглядає армія, якій замість чітких військових завдань ставлять безглузді цілі на кшталт "денацифікація".

Абсурдні цілі, фейкова міць і деморалізований особовий склад…

Невдовзі ми зметемо цей непотріб з нашої землі! Перемога за нами!" - резюмують в Службі безпеки.

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