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Строковики-рашисти психологічно “ламаються”: СБУ оприлюднила чергові перехоплення

Київ • УНН

 • 175667 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Служба безпеки України оприлюднила чергові перехоплення рашистських окупантів. На оприлюднених матеріалах орки скаржаться на втому, дехто каже про те, як строковики масово “косять” від служби, пише УНН.

Строковики-рашисти психологічно “ламаються”: СБУ оприлюднила чергові перехоплення

Деталі

Так, зокрема, як свідчать перехопленні телефонні розмови, деякі строковики калічаться власноруч, щоб втекти, інші – запивають страшні спогади алкоголем і розуміють, що ця війна залишиться в їхній пам’яті на все життя.

"Эти твари еб*ные съеб*ись. Один специально себе ногу сломал. Другой сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу", – не приховує своєї люті юнак, який виявився не таким "кмітливим" як його колеги.

Та їхні рідні не готові усвідомити безглуздя самої "спецоперації", а тільки засмучені її провалом і звинувачують у всьому НАТО.

Інший вояка, на аргумент дружини, що її родич був 2 роки строковиком у Грозному, відповідає: "Да там (в Грозном) меньше было. За это время (за місяць війни) как за 3 года все произошло. Поверь…. Потому что не ожидали такого просто…".

Раніше

Як писав УНН, раніше радник голови ОП Олексій Арестович попередив, що путінський режим пожене воювати в Україну строковиків.

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