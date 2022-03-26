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Срочники-рашисты психологически "ломаются": СБУ обнародовала очередные перехваты

Киев • УНН

 • 175667 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Служба безопасности Украины обнародовала очередные перехваты рашистских оккупантов. На обнародованных материалах орки жалуются на усталость, некоторые говорят о том, как срочники массово “косят” от службы, пишет УНН.

Срочники-рашисты психологически "ломаются": СБУ обнародовала очередные перехваты

Детали

Так, в частности, как свидетельствуют перехваченные телефонные разговоры, некоторые срочники калечатся собственноручно, чтобы сбежать, другие - запивают страшные воспоминания алкоголем и понимают, что эта война останется в их памяти на всю жизнь.

"Эти твари еб*ные съеб*ись. Один специально себя ногу сломал. Другой сказал, что контузило его, и он забыл маму-папу", - не скрывает своей ярости юноша, который оказался не таким "сообразительным" как его коллеги.

И их родные не готовы осознать бессмысленность самой "спецоперации", а только расстроены ее провалом и обвиняют во всем НАТО.

Другой вояка, на аргумент жены, что ее родственник был 2 года срочником в Грозном, отвечает: "Да там (в Грозном) меньше было. За это время (за месяц войны) как за 3 года все произошло. Поверь.. Потому что не ожидали такого просто.".

Ранее

Как писал УНН, ранее советник председателя ОП Алексей Арестович предупредил, что путинский режим погонит воевать в Украину срочников.

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