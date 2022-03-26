Наступного тижня в рф починається призов: Арестович звернувся до російських матерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Путінський режим пожене воювати в Україну строковиків. Про це сказав на брифінгу у суботу радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович, пише УНН.
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«Мушу зазначити, що 1 квітня в російській федерації розпочинається кампанія з призову строковиків», - сказав Арестович.
З його слів, наразі українська розвідка відмічає різке падіння долі контрактників у збройних силах російської федерації, росгвардії тощо.
«Можемо очікувати, що путінський режим пожене вперед строковиків. Мами росії, подумайте, чи потрібно вам це, і якщо не потрібно – вчиніть відповідні дії. Збережіть своїх синів, їм нема за що гинути в Україні. Ця війна не потрібна українському народу, вона потрібна лише путінському режиму. Ось вам з путінським режимом і розбиратись», - наголосив радник глави ОП.
Нагадаємо
За даними Генштабу Збройних Сил, українські воїни з початку війни ліквідували 16,4 тис. окупантів.