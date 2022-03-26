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На следующей неделе в рф начинается призыв: Арестович обратился к российским матерям

Киев • УНН

 • 134609 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Путинский режим погонит воевать в Украину срочников. Об этом сказал на брифинге в субботу советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, пишет УНН.

На следующей неделе в рф начинается призыв: Арестович обратился к российским матерям

Цитата

"Должен отметить, что 1 апреля в российской федерации начинается кампания по призыву срочников", - сказал Арестович.

По его словам, сейчас украинская разведка отмечает резкое падение доли контрактников в Вооруженных силах Российской Федерации, Росгвардии и др.

"Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников. Мамы России, подумайте, нужно ли вам это, и если не нужно - совершите ответные действия. Берегите своих сыновей, им не за что погибать в Украине. Эта война не нужна украинскому народу, она нужна только путинскому режиму. Вот вам с путинским режимом и надо разбираться", - подчеркнул советник главы ОП.

Напомним

По данным Генштаба Вооруженных Сил, украинские воины с начала войны ликвидировали 16,4 тыс. оккупантов.

Украинские Национальные Новости

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