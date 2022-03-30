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Новые перехваты телефонных разговоров: оккупанты насилуют несовершеннолетних и едят собак

Киев • УНН

 • 154228 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Российские оккупанты деградируют с каждым днем войны: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак, о чем свидетельствуют обнародованные Службой безопасности Украины новые перехваты телефонных разговоров рашистов, сообщает УНН.

Новые перехваты телефонных разговоров: оккупанты насилуют несовершеннолетних и едят собак

Обнародованные разговоры показывают зверства оккупантов и настоящий моральный портрет.

Детали

Один захватчик, что веселит свою жену, рассказывая, что "... здесь три танкиста взяли и изнасиловали 16-летнюю девчонку". И, как понятно из разговора, его жену это изрядно развеселило.

А другой рассказывает отцу: "... позавчера алабая захреначили". И на удивленное отцовское: "Что собак едите что-ли? Вам что есть совсем нечего?", спокойно отвечает, что сухпайки есть, но и мяса хочется, а "….кур с гусями уже похреновили".

Даже у отца это вызывает отвращение: "Бл*, армия наша. Вообще охренеть".

"Так выглядит армия, которой вместо четких военных задач ставят нелепые цели вроде "денацификация".

Абсурдные цели, фейковая мощь и деморализованный личный состав.

Вскоре мы сметем этот хлам с нашей земли! Победа за нами!" - резюмируют в Службе безопасности.

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