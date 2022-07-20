"Пришли две бабы бухие. Все, их записали": оккупант рассказал о новом "пополнении" в войсках рф

Детали

По данным разведки, двое рашистов обсуждали ситуацию в подразделении.

"Один жалуется, что вместо обещанных трехсот тысяч рублей, реально платят 150. Также рассказывает о новом "пополнении": "Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят - поварами. Все их записали. Гребут всех подряд. Лишь бы сказал – поеду. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147", - говорится в сообщении ГУР.

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Ранее

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор, в котором бабушка российского оккупанта сообщила, что ему подсунули фиктивный контракт 2007 года.