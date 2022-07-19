У рф військові вистрибували з КАМАЗів, коли їх везли в Україну: розвідка перехопила ще одну розмову окупанта

Цитата

"Багато-багато людей написали рапорти. Їх завантажили в КАМАЗи, типу ми веземо вас в аеропорт, щоб відправити додому. І в закритих КАМАЗах відправили в сторону України. Вони дорогою чухнули (зрозуміли) – почали прямо вистрибувати з машини. Тому, що попереду колони ішов танк. Вони чухнули, що щось не так і давай вистрибувати всі з машин. Там стали стріляти в повітря. Хтось із них встиг зателефонувати родичам. Вони побігли в бік, з якого їх везли. 15 кілометрів бігли. Хтось родичам встиг зателефонувати і кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених. А коли пішов розголос, сказали, що везли ремонтні роботи проводити. Зараз ми також почнемо так робити", - наводять у ГУР слова дружини окупанта.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило розмову, в якій бабуся російського окупанта повідомила, що йому підсунули фіктивний контракт 2007 року.