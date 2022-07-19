В рф военные выпрыгивали из КАМАЗов, когда их везли в Украину: разведка перехватила еще один разговор оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В главном управлении разведки обнародовали очередной перехваченный разговор оккупанта. На записи слышно, как жена агитирует мужа отказаться от участия в войне и рассказывает, как в одной из в/ч в россии военные выпрыгивали из КамАЗов, когда их везли в Украину, передает УНН.
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"Многие люди написали рапорты. Их загрузили в КАМАЗы, типа мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КАМАЗах отправили в сторону Украины. Они по дороге чухнули (поняли) – начали прямо выпрыгивать из машины. Потому что впереди колонны шел танк. Они чухнули, что что-то не так и давай выпрыгивать все из машин. Там стали стрелять в воздух. Кто-то из них успел позвонить родственникам. Они побежали в сторону, из которой их везли. 15 километров бежали. Кто-то родственникам успел позвонить и кричал – бегите в прокуратуру, пишите скорее заявление. Их там держали несколько дней как пленных. А когда пошла огласка, сказали, что везли ремонтные работы проводить. Сейчас мы тоже начнем так делать", - приводят в ГУР слова жены оккупанта.
Ранее
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор, в котором бабушка российского оккупанта сообщила, что ему подсунули фиктивный контракт 2007 года.