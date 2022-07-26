"Нашу бригаду трусами обозвали": окупант розповів матері, як побились російські генерали
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Головне управління розвідки оприлюднило перехоплену розмову окупанта з його матір'ю, в якій йшлося про бійку російських генералів, передає УНН.
Деталі
Так, за даними ГУР, 23-річний окупант з 11 одшб розповідає своїй мамі про те як генерал генералу набив писок, через те, що той обізвав особовий склад боягузами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нажерлись і гранатометами в село всадили": розвідка перехопила розповідь окупанта про "пригоди" колег по службі