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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Появилось изображение новой символики боевых бригад ВСУ

Появилось изображение новой символики боевых бригад ВСУ

Киев  •  УНН

 • 42506 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Начальник Генштаба Виктор Муженко утвердил новую символику боевых бригад Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Муженко на его странице в Facebook.

"Накануне дня рождения Кобзаря утвердил новую символику боевых бригад", - написал он.

На картинке документа видно, что утвержден рисунки нарукавных знаков 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ, 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ и 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск ВСУ.

На рисунке нарукавного знака 72 омбр изображено череп и написано девиз "Украина или смерть".

Девиз двух других знаков переводится как "Божьей милостью" и "Вместе к победе".

Как сообщал УНН, появилось изображение новой эмблемы Сил спецопераций Украины.

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