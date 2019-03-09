З'явилось зображення нової символіки бойових бригад ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Начальник Генштабу Віктор Муженко затвердив нову символіку бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на публікацію Муженко на його сторінці у Facebook.
"Напередодні дня народження Кобзаря затвердив нову символіку бойових бригад", — написав він.
На зображені документу видно, що затверджено малюнки нарукавних знаків 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Сухопутних військ ЗСУ, 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сухопутних військ ЗСУ і 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сухопутних військ ЗСУ.
На малюнку нарукавного знаку 72 омбр зображено череп та написано девіз "Україна або смерть".
Девіз двох інших знаків перекладається як "Божою милістю" та "Разом до перемоги".
Як повідомляв УНН, з'явилося зображення нової емблеми Сил спецоперацій України.