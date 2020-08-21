Появилось видео подрыва российского генерала в Сирии

При возвращении автоколонны российских военных на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство. По данным СМИ, погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Ранения также получили еще два российских военных.

Как сообщал УНН, в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора.