Появилось видео подрыва российского генерала в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В СМИ появилось видео подрыва автоколонны в Сирии, в результате чего погиб российский генерал Вячеслав Гладких. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Новую газету”.
При возвращении автоколонны российских военных на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство. По данным СМИ, погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Ранения также получили еще два российских военных.
Как сообщал УНН, в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора. Инцидент произошел во вторник, 18 августа, в 15 км от города Дейр-эз-Зора.