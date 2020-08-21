З’явилось відео підриву російського генералу в Сирії

При поверненні автоколони російських військових на узбіччі по ходу руху автомобілів спрацював саморобний вибуховий пристрій. За даними ЗМІ, загинув генерал-майор В'ячеслав Гладких. Поранення також отримали ще два російських військових.

Як повідомляв УНН, в результаті вибуху на шляху автоколони в Сирії загинув російський військовий радник у званні генерал-майора. Інцидент стався у вівторок, 18 серпня, в 15 км від міста Дейр-ез-Зора.