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Появилось первое фото с Объединительного собора

Киев • УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киеве продолжается Объединительный Собор Украинского православья. Первое фото в сети обнародовал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook, передает УНН.

Появилось первое фото с Объединительного собора

"В святой Софии продолжается Собор, который создает единую поместную Украинскую православную церковь", - сообщил он.

Как сообщал УНН, сегодня в Киеве проходит Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.

Кроме того, посольство США в Украине рекомендовало американцам, которые находятся в стране 15 декабря избегать демонстраций из-за проведения объединительного собора в Софийском соборе в Киеве.

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