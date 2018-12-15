З'явилось перше фото з Об'єднавчого собору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві триває Об’єднавчий Собор Українського православ’я. Перше фото в мережі оприлюднив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Facebook, передає УНН.
"У святій Софії триває Собор, який створює Єдину Помісну Українську православну церкву", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві відбувається Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Крім того, посольство США в Україні рекомендувало американцям, які перебувають у країні, 15 грудня уникати демонстрацій через проведення об'єднавчого собору у Софійському соборі в Києві.
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