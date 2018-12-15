Об'єднавчий собор: посольство США закликало американців уникати демонстрацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Посольство США в Україні рекомендувало американцям, які перебувають у країні, 15 грудня уникати демонстрацій через проведення об'єднавчого собору у Софійському соборі в Києві. Про це йдеться у повідомленні дипвідомства, передає УНН.
"У суботу, 15 грудня, відбудеться голосування, пов'язане з автокефалією для Української православної церкви, у Соборі Святої Софії в Києві (вул. Володимирська, 24). У цьому районі очікується величезний натовп людей. Маса людей і протести також очікуються біля інших релігійних місць по всій країні", - йдеться в повідомленні.
Американські дипломати рекомендували своїх громадянам, які перебувають в Україні, уникати місць скупчення людей та демонстрацій.
"Дотримуйтесь місцевих інструкцій правоохоронних орагнів", - додали у повідомлені.
Нагадаємо, 15 грудня у Святій Софії у столиці відбудеться Об'єднавчий собор українських православних церков Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.
Як повідомляв УНН, "Софію Київську" закриють для відвідувачів на час проведення Собору.