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Объединительный собор: посольство США призвало американцев избегать демонстраций

Киев • УНН

 • 7693 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Посольство США в Украине рекомендовало американцам, которые находятся в стране 15 декабря избегать демонстраций из-за проведения объединительного собора в Софийском соборе в Киеве. Об этом говорится в сообщении дипведомства, передает УНН.

Объединительный собор: посольство США призвало американцев избегать демонстраций

"В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для Украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются у других религиозных мест по всей стране", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Украине, избегать мест скопления людей и демонстраций.

"Соблюдайте инструкции правоохранительных орагнов", - добавили в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Святой Софии в столице состоится Объединительный собор украинских православных церквей Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручено в Константинополе 6 января 2019 года.

Как сообщал УНН, "Софию Киевскую" закроют для посетителей на время проведения Собора.

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