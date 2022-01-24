Появились свежие электоральные рейтинги: поддержка "слуг народа" снизилась

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“По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо выросла поддержка партии “Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди тех, кто определился с выбором). В то же время, за этот период снизилась поддержка партии “Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась”, — говорится в результатах исследования.

Детали

Указано, что относительно наивысшую поддержку имеет партия “Европейская солидарность”, за которую проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. "Поддержка партии статистически значимо (сверх погрешности) преобладает над поддержкой других политических сил”, — отмечают в КМИС.

Далее, как сообщается, идут три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально “делят” второе место: “Слуга народа” (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди тех, кто определился с выбором), “Батькивщина” (11,3% и 13,7%) и “ОПЗЖ” (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии, как “Разумная политика” (6,4% и 7,6%), “Сила и честь” (6,3% и 7,4%), “Наши” (4,6% и 5,5%).

Несколько ниже проходного барьера “Украинская стратегия Гройсмана” (4% и 4,7%), Радикальная партия (3,9% и 4,6%), “УДАР” (3,8% и 4,5%). У других партий - поддержка ниже.

Президентский рейтинг

Что касается президентского рейтинга, то, по данным исследования КМИС, если бы выборы Президента Украины проходили в следующее воскресенье, то формально Владимир Зеленский и Петр Порошенко “делят" первое место.

“Относительно высокую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали 17,4% среди всех респондентов и 23,5% среди тех, кто определился с выбором) и Петр Порошенко (соответственно, 15,5% и 20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место", - указали в КМИС.

Далее идут Юлия Тимошенко (8,8% и 11,8%), Игорь Смешко (7,1% и 9,6%), Юрий Бойко (6,9% и 9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

"По сравнению с декабрем 2021 года среди респондентов, определившихся с выбором, с 16,7% до 20,9% выросла поддержка Петра Порошенко. Также прослеживается рост поддержки Игоря Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время прослеживается снижение поддержки Дмитрия Разумкова (с 8,1% до 5%) и Олега Тягнибока (с 3,1% до 1,1%)", - добавили в КМИС.

Справочно

Всеукраинский опрос общественного мнения КМИС проведен 20-21 января 2022 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1205 респондентов во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.