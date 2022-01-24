З'явилися свіжі електоральні рейтинги: підтримка "слуг народу" знизилася

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 5415 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 53633 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 126124 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 190277 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 185475 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208049 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195796 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151499 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152731 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173144 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 133029 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174609 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111907 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 65733 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 37765 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 464361 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 307715 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 370961 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 483167 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 728202 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 111907 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 174609 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123652 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158867 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182197 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

З'явилися свіжі електоральні рейтинги: підтримка "слуг народу" знизилася

З'явилися свіжі електоральні рейтинги: підтримка "слуг народу" знизилася

Київ • УНН

 • 27346 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Якби вибори до Верховної Ради проходили найближчої неділі, партію "Європейська солідарність" підтримали б 18,9% серед тих, хто визначився з вибором, а "Слугу народу" - 13,7%, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-21 січня, пише УНН.

Цитата:

“Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії "Європейська солідарність“ (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу“ (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася”, — йдеться у результатах дослідження.

Деталі

Вказано, що відносно найвищу підтримку має партія “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. “Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил”, — відзначають у КМІС.

Далі, як повідомляється, йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально “ділять” друге місце: “Слуга народу” (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), “Батьківщина” (11,3% і 13,7%) та “ОПЗЖ” (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як “Розумна політика” (6,4% і 7,6%), “Сила і честь” (6,3% і 7,4%), “Наші” (4,6% і 5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар’єру “Українська стратегія Гройсмана” (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), “УДАР” (3,8% і 4,5%). У інших партій — нижча підтримка.

Президентський рейтинг

Що стосується президентського рейтингу, то, за даними дослідження КМІС, якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, то формально Володимир Зеленський та Петро Порошенко “ділять” перше місце.

“Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони “ділять” перше місце", - вказали у КМІС.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (8,8% і 11,8%), Ігор Смешко (7,1% і 9,6%), Юрій Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

"Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка Петра Порошенка. Також простежується ріст підтримки Ігоря Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Дмитра Разумкова (з 8,1% до 5%) і Олега Тягнибока (з 3,1% до 1,1%)", - додали у КМІС.

Довідково

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проведено 20-21 січня 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1205 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84