З'явилися свіжі електоральні рейтинги: підтримка "слуг народу" знизилася

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“Порівняно з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії "Європейська солідарність“ (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас, за цей період знизилася підтримка партії "Слуга народу“ (з 17,4% до 13,7%). Підтримка інших партій статистично значущо не змінилася”, — йдеться у результатах дослідження.

Деталі

Вказано, що відносно найвищу підтримку має партія “Європейська солідарність”, за яку проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. “Підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил”, — відзначають у КМІС.

Далі, як повідомляється, йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально “ділять” друге місце: “Слуга народу” (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), “Батьківщина” (11,3% і 13,7%) та “ОПЗЖ” (9,8% і 11,6%). Також набирають понад 5% прохідного бар’єру такі партії, як “Розумна політика” (6,4% і 7,6%), “Сила і честь” (6,3% і 7,4%), “Наші” (4,6% і 5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар’єру “Українська стратегія Гройсмана” (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), “УДАР” (3,8% і 4,5%). У інших партій — нижча підтримка.

Президентський рейтинг

Що стосується президентського рейтингу, то, за даними дослідження КМІС, якби вибори Президента України відбувалися наступної неділі, то формально Володимир Зеленський та Петро Порошенко “ділять” перше місце.

“Відносно найвищу підтримку мають Володимир Зеленський (за нього проголосували б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (відповідно, 15,5% і 20,9%). Різниця у підтримці цих кандидатів у межах статистичної похибки, тобто формально вони “ділять” перше місце", - вказали у КМІС.

Далі йдуть Юлія Тимошенко (8,8% і 11,8%), Ігор Смешко (7,1% і 9,6%), Юрій Бойко (6,9% і 9,3%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

"Порівняно з груднем 2021 року серед респондентів, які визначилися з вибором, з 16,7% до 20,9% зросла підтримка Петра Порошенка. Також простежується ріст підтримки Ігоря Смешка (з 6,8% до 9,6%). Водночас простежується зниження підтримки Дмитра Разумкова (з 8,1% до 5%) і Олега Тягнибока (з 3,1% до 1,1%)", - додали у КМІС.

Довідково

Всеукраїнське опитування громадської думки КМІС проведено 20-21 січня 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1205 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.