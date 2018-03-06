Появилась расшифровка последнего разговора пилотов Ан-148
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В сети опубликовали расшифровку разговора пилотов Ан-148 "Саратовских авиалиний" в последние минуты перед авиакатастрофой, которая произошла 11 февраля и в унесла жизни 71 человека. Соответствующий текст опубликовал Telegram канал Mash, передает УНН.
"Расшифровка разговоров экипажа перед катастрофой Ан-148. Причина авиакатастрофы, унесшей жизни 71 человека, теперь понятна. Ошибка второго пилота и обледенения датчиков скорости", - говорится в сообщении канала.
Отмечается, что в тексте командир воздушного судна обозначены как КВС, второй пилот - ОП.
КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз.
ОП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ОП: Потом разговаривать будем. Так, контролирую все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ОП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ОП: Да потому что, что хорош п...ть, 200 скорость, б..дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, п...ц.
Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области упал пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний".
В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.