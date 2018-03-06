Появилась расшифровка последнего разговора пилотов Ан-148

"Расшифровка разговоров экипажа перед катастрофой Ан-148. Причина авиакатастрофы, унесшей жизни 71 человека, теперь понятна. Ошибка второго пилота и обледенения датчиков скорости", - говорится в сообщении канала.

Отмечается, что в тексте командир воздушного судна обозначены как КВС, второй пилот - ОП.

КВС: Вверх! Вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз.

ОП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.

ОП: Потом разговаривать будем. Так, контролирую все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ОП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ОП: Да потому что, что хорош п...ть, 200 скорость, б..дь!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Всё, п...ц.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Московской области упал пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний".

В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.