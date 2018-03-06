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З'явилася розшифровка останньої розмови пілотів Ан-148

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. В мережі оприлюднили розшифровку розмови пілотів Ан-148 "Саратовских авіаліній" в останні хвилини перед авіакатастрофою, яка сталася 11 лютого та забрала життя 71 людини. Відповідний текст опублікував Telegram-канал Mash, передає УНН.

"Розшифровка розмов екіпажу перед катастрофою Ан-148. Причина авіакатастрофи, що забрала життя 71 людини, тепер зрозуміла. Помилка другого пілота і обмерзання датчиків швидкості", - йдеться в повідомленні каналу.

Зазначається, що в тексті командир повітряного судна позначено як КВС, другий пілот – ВП.

КВС: Вверх! Вот.
ВП: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вниз..
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты наоборот, вниз.
ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп! 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош п...ть, 200 скорость, б..дь!
КВС: Высота! Высота! Высота!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
КВС: Всё, п...ц.

Нагадаємо, 11 лютого в Раменському районі Московської області впав пасажирський літак Ан-148 "Саратовских авіаліній".

В результаті авіакатастрофи загинули 65 пасажирів і 6 членів екіпажу.

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