Звуки взрывов в Запорожье: глава ОВА говорит, работала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в Запорожье – результат работы противовоздушных сил ВСУ. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в областном центре - это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья", - написал Старух.
По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим.
Напомним
25 августа российские войска обстреляли из артиллерии город Орехов в Запорожье – погиб 17-летний парень, 66-летняя женщина получила тяжелые ранения.