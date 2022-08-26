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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Звуки взрывов в Запорожье: глава ОВА говорит, работала ПВО

Киев • УНН

 • 176170 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в Запорожье – результат работы противовоздушных сил ВСУ. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.

Звуки взрывов в Запорожье: глава ОВА говорит, работала ПВО

Цитата

"Громкие звуки взрывов, что было слышно час назад в областном центре - это результат работы противовоздушных сил ВСУ. Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья", - написал Старух.

По его словам, по предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим.

Напомним

25 августа российские войска обстреляли из артиллерии город Орехов в Запорожье – погиб 17-летний парень, 66-летняя женщина получила тяжелые ранения.

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