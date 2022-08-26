Звуки вибухів у Запоріжжі: голова ОВА каже, працювала ППО

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"Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі - це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя", - написав Старух.

За його словами, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо.

Нагадаємо

25 серпня російські війська обстріляли з артилерії місто Оріхів на Запоріжжі – загинув 17-річний хлопець, 66-річна жінка дістала тяжкі поранення.