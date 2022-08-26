Звуки вибухів у Запоріжжі: голова ОВА каже, працювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в Запоріжжі - результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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"Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі - це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя", - написав Старух.
За його словами, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо.
Нагадаємо
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