Уволен заместитель Генпрокурора Симоненко - нардеп Железняк

Детали

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что был уволен заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко. По его словам, в ближайшее время будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабмину.

Информацию также подтверждает народный депутат Алексей Гончаренко.

Цитата

“Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко — также все”, — написал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности, сообщают СМИ и народный депутат Алексей Гончаренко. Также в отставку могут уйти главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним

Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности. Офис Президента принял заявление Арестовича на увольнение с должности внештатного советника ОПУ.