Уволен заместитель Генпрокурора Симоненко - нардеп Железняк
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что уволили заместителя Офиса Генпрокурора Алексея Симоненко. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Железняка.
Детали
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что был уволен заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко. По его словам, в ближайшее время будут по меньшей мере три кадровых решения по Кабмину.
Информацию также подтверждает народный депутат Алексей Гончаренко.
Цитата
“Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко — также все”, — написал Гончаренко в Telegram.
Дополнение
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности, сообщают СМИ и народный депутат Алексей Гончаренко. Также в отставку могут уйти главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним
Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке с должности. Офис Президента принял заявление Арестовича на увольнение с должности внештатного советника ОПУ.