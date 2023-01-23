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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Звільнено заступника Генпрокурора Симоненка – нардеп Железняк

Київ • УНН

 • 1192885 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що звільнили заступника Офісу Генпрокурора Олексія Симоненка. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Железняка.

Звільнено заступника Генпрокурора Симоненка – нардеп Железняк

Деталі

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що був звільнений заступник Генпрокурора Олексій Симоненко. За його словами, найближчим часом будуть щонайменше три кадрових рішення по Кабміну.

Інформацію також підтверджує народний депутат Олексій Гончаренко.

Цитата

“Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко — також все”, — написав Гончаренко у Telegram.

Доповнення

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади, повідомляють ЗМІ та народний депутат Олексій Гончаренко. Також у відставку можуть піти глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Нагадаємо

Радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади. Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ.

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