Звільнено заступника Генпрокурора Симоненка – нардеп Железняк

Деталі

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що був звільнений заступник Генпрокурора Олексій Симоненко. За його словами, найближчим часом будуть щонайменше три кадрових рішення по Кабміну.

Інформацію також підтверджує народний депутат Олексій Гончаренко.

Цитата

“Заступник генерального прокурора Олексій Симоненко — також все”, — написав Гончаренко у Telegram.

Доповнення

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади, повідомляють ЗМІ та народний депутат Олексій Гончаренко. Також у відставку можуть піти глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Нагадаємо

Радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що написав заяву про відставку з посади. Офіс Президента прийняв заяву Арестовича на звільнення з посади позаштатного радника ОПУ.