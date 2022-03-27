Освобождение Тростянца от оккупантов: ВСУ разгромили Кантемировскую танковую дивизию

Детали

В Главном управлении разведки сообщили, что после разгрома Кантемировской танковой дивизии застрелился командир 13 танкового полка, входящего в состав Кантермировской дивизии.

"Итак, число 13й номер полка оказалось для русского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвухсотили" на харьковском направлении", говорится в сообщении.

Кроме того, в россии сняли с должности командующего 1-й танковой армии (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. В 1-ю танковую армию входит "элитная" Кантемировская дивизия. Как отметили, Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения рф в Украину.

Напомним

Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта.

"Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.