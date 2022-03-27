Освобождение Тростянца от оккупантов: ВСУ разгромили Кантемировскую танковую дивизию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Во время освобождения от российских оккупантов Тростянца Сумской области украинские военные разгромили "элитную" Кантемировскую танковую дивизию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
В Главном управлении разведки сообщили, что после разгрома Кантемировской танковой дивизии застрелился командир 13 танкового полка, входящего в состав Кантермировской дивизии.
"Итак, число 13й номер полка оказалось для русского офицера несчастливым. Так же, как номер 200 отдельной мотострелковой бригады россиян, которую холодноярцы разбили и частично "задвухсотили" на харьковском направлении", говорится в сообщении.
Кроме того, в россии сняли с должности командующего 1-й танковой армии (в/ч 11161, Баковка) Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя. В 1-ю танковую армию входит "элитная" Кантемировская дивизия. Как отметили, Киселя уволили из-за огромных потерь и провала вторжения рф в Украину.
Напомним
Тростянец освободили от российских оккупантов 26 марта.
"Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - написал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.