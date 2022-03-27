Звільнення Тростянця від окупантів: ЗСУ розгромили Кантемирівську танкову дивізію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Під час звільнення від російських окупантів Тростянця Сумської області українські військові розгромили "елітну" Кантемирівську танкову дивізію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство оборони України.
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У Головному управлінні розвідки повідомили, що після розгрому Кантемирівської танкової дивізії застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.
"Отже, число 13й номер полку виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково «задвухсотили» на харківському напрямку", ідеться у повідомленні.
Окрім того, в росії зняли з посади командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. До 1-ї танкової армії входить "елітна" Кантемирівська дивізія. Як зазначили, Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення рф в Україну.
Нагадаємо
Тростянець звільнили від російських окупантів 26 березня.
"Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - написав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.