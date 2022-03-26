Офіційно: Тростянець звільнено від російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Тростянець, що на Сумщині, звільнено від російських окупантів. Про це повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Офіційно. Нарешті Тростянець звільнено від орків! Дякую ЗСУ та всім причетним! Подробиці згодом", - написав Живицький.
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Офіційна інформація від 93 ОМБр Холодний Яр: "Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ".
Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець.
"Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації", - йдеться у повідомленні.