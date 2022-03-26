Официально: Тростянец освобожден от российских оккупантов

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"Официально. Наконец Тростянец освобожден от орков! Спасибо ВСУ и всем причастным! Подробности позже", - написал Живицкий.

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Официальная информация от 93 ОМБр Холодный Яр: "Сегодня силами 93 бригады Холодный Яр, с помощью территориальной обороны и местных партизан, город Тростянец на Сумщине освободили от российских оккупационных войск".

Холодноярцам и удалось выгнать с места "элиту" русских сухопутных войск - Кантемировскую танковую дивизию. Этому предшествовало поражение командного пункта вместе с руководящим составом 96-й отдельной разведывательной бригады еще в первые дни обороны Ахтырки и боев за Тростянец.

"Потерпев ряд неудач, российская армия бежала из Тростянца, оставляя вооружение, технику и боеприпасы, которые 93 бригада использует для освобождения других украинских городов от оккупации", - говорится в сообщении.