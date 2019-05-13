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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100218 просмотра

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7 марта, 13:58 • 102269 просмотра

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7 марта, 08:52 • 125551 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112302 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138233 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Увольнение Шевчука или люстрация: повестка дня КСУ на завтра

Увольнение Шевчука или люстрация: повестка дня КСУ на завтра

Киев  •  УНН

 • 8114 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Завтра, 14 мая, состоится пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины, передает УНН.

На повестке дня заседания, опубликованном на сайте КСУ, три вопроса.

Одно из них - рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона об очищении власти (так называемый "закон о люстрации" - ред.).

При этом, в повестке дня заседания суда нет вопроса об увольнении Станислава Шевчука с должности главы КСУ. Как ранее сообщал УНН, рассмотрение этого вопроса планировался именно на вторник, 14 мая.

Напомним, Шевчук избран главой КСУ 21 февраля 2018 года. Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткую позицию. В марте этого года судьи КСУ выступили с требованием его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.

УНН также сообщал, что Шевчук остался без визы в США.

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