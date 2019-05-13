Увольнение Шевчука или люстрация: повестка дня КСУ на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Завтра, 14 мая, состоится пленарное заседание Палаты Конституционного Суда Украины, передает УНН.
На повестке дня заседания, опубликованном на сайте КСУ, три вопроса.
Одно из них - рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона об очищении власти (так называемый "закон о люстрации" - ред.).
При этом, в повестке дня заседания суда нет вопроса об увольнении Станислава Шевчука с должности главы КСУ. Как ранее сообщал УНН, рассмотрение этого вопроса планировался именно на вторник, 14 мая.
Напомним, Шевчук избран главой КСУ 21 февраля 2018 года. Впрочем, сегодня в КСУ Шевчук занимает довольно шаткую позицию. В марте этого года судьи КСУ выступили с требованием его отставки из-за грубых проступков и нарушения законодательства.
УНН также сообщал, что Шевчук остался без визы в США.