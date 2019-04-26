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У КСУ готують відставку Шевчука з посади голови суду

У КСУ готують відставку Шевчука з посади голови суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Конституційному суді готують відставку голови суду Станіслава Шевчука. Про це свідчить інформація Комісії КСУ з питань регламенту та етики, надана у відповідь на запит УНН.

Як повідомили у КСУ, 15 і 17 квітня ними було розглянуто звернення судді Ігоря Сліденка, який звинуватив главу суду Станіслава Шевчука у втручанні щодо виборів Президента України і зажадав його звільнення.

На думку Сліденка, Шевчук спотворив тлумачення Конституції України, визнав себе головним контролером ходу виборів президента України, проігнорував конституційно-правові підстави прийняття присяги українському народові новообраним президентом України і політизував свою діяльність, завдавши істотної шкоди авторитету КС України.

Скандал, нагадаємо, пов'язаний із заявою Шевчука про те, що він не приведе до присяги президента, якщо вибори будуть сфальсифіковані.

У КСУ повідомили, що скарги Сліденка розглянуті, однак у відповіді на запит УНН так і не уточнили подробиць.

Водночас висновок Комісії з питань регламенту та етики опублікувало видання "Страна". Там зазначено, що підстави для звільнення Шевчука з посади голови КСУ таки є.

"17 квітня 2019 року Постійна комісія з питань регламенту та етики Конституційного суду України, відповідно до статті 21 Закону України "Про Конституційний Суд України" надала висновок про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і систематичним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України, виявлено його невідповідність займаній посаді", - сказано в документі.

Спеціальне пленарне засідання КСУ, де буде вирішуватися питання відставки Шевчука, заплановано на 14 травня.

Українські Національні Новини

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