Звільнення Шевчука чи люстрація: порядок денний КСУ на завтра

На порядку денному засідання, опублікованому на сайті КСУ, три питання.

Одне із них - розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади (так званий “закон про люстрацію” - ред.).

При цьому, у порядку денному засідання суду немає питання про звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ. Як раніше повідомляв УНН, розгляд цього питання планувався саме на вівторок, 14 травня.

Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року. Утім, на сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді КСУ виступили з вимогою його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.

УНН також повідомляв, що Шевчук залишився без візи у США.