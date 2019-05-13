Звільнення Шевчука чи люстрація: порядок денний КСУ на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Завтра, 14 травня, відбудеться пленарне засідання Великої палати Конституційного Суду України, передає УНН.
На порядку денному засідання, опублікованому на сайті КСУ, три питання.
Одне із них - розгляд справи щодо конституційності окремих положень закону про очищення влади (так званий “закон про люстрацію” - ред.).
При цьому, у порядку денному засідання суду немає питання про звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ. Як раніше повідомляв УНН, розгляд цього питання планувався саме на вівторок, 14 травня.
Нагадаємо, Шевчук обраний головою КСУ 21 лютого 2018 року. Утім, на сьогодні у КСУ Шевчук займає досить хитку позицію. У березні цього року судді КСУ виступили з вимогою його відставки через грубі проступки і порушення законодавства.
УНН також повідомляв, що Шевчук залишився без візи у США.