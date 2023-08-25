Работино: в селе все еще остаются люди ближе к линии фронта
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В селе Работино Запорожской области, откуда два дня назад наши защитники выбили россиян, удалось эвакуировать 7 человек. Еще есть информация о двух жителях, информация о которых проверяется. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Детали
В селе Работино, которое несколько дней назад освободили украинские бойцы, почти не осталось целых зданий. Село каждый день находится под постоянными артиллерийскими обстрелами.
«Наши военные потихоньку идут вперед, но те минные заграждения, которые они (россияне – ред.) сделали, очень масштабные и нужно время, чтобы их проходить», - говорит Юрий Малашко.
До полномасштабного вторжения, рассказывает он, в селе жило около 500 человек, после – осталось 17. Семь человек уже удалось эвакуировать, некоторые из них ранены и находятся в больнице.
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«По нашей информации, ближе к линии фронта находятся около двух человек. Сейчас мы это проверяем. Как только ситуация с безопасностью позволит - продолжим работать над эвакуацией людей», - заявил начальник ЗОВА.
Добавим
Враг продолжает обстреливать Запорожскую область, особенно страдает Гуляйполе и Орехов. Их обстреливают из артиллерии и КАБов, рассказывает Юрий Малашко. В городах остаются люди, каждый день полиция вывозит по 5-6 человек.
«Семей с детьми там уже нет, особенно в Орехове», - сказал начальник ЗОВА.
Он также добавляет, что на оккупированной территории области накануне псевдовыборов военнослужащие рф усиливают террор против гражданского населения, активизируя темпы принудительной паспортизации.
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