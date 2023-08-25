Окупанти за добу 92 рази обстріляли Запорізьку область, є руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. російські окупанти минулої доби 92 рази обстріляли 23 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав, зафіксовані руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Деталі
За словами Малашка, із артилеріі окупанти 79 разів обстріляли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Ольгівського, Преображенки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, Степового, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.
Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське та Лук'янівське зазнали дев'ять ворожих обстрілів з РСЗВ, чотири авіаудари прийшлося по Оріхову, Малій Токмачці та Левадному.
В результаті обстрілів минулої доби ніхто не постраждав. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури, зазначив очільник ОВА.
Доповнення
23 серпня ворог 90 разів обстріляв 26 населених пунктів Запорізької області. Російські окупанти відкривали вогонь з артилерії та РСЗВ, атакували дронами та завдавали авіаудари. Ніхто не постраждав.